Из-за новой пропускной системы у рязанской школы образовалась длинная очередь

13 Нояб. 21:37 2019-11-13T21:37:37+03:00

Информацию из соцсетей прокомментировали в городской администрации

Изменить размер текста: A A

В паблике «Народная Рязань» появилась фотография длинной очереди на входе в школу №55. На сделанном ранним утром снимке видно, как на ступенях образовательного учреждения толпятся родители и дети.

Автор поста утверждает, что родителей заставили оплатить неудобную систему, а инициаторов ее установки называет «глупыми новаторами»:

- Половина учеников опоздала. Старшие просто давили младших, чтобы пройти. Кто-то уже потерял эту самую карточку-«ходилку».

В пресс-службе городской администрации комментируют, что система была установлена по инициативе и с согласия большинства родителей. За ее монтаж на собраниях проголосовал 691 человек, против – 109, 68 воздержались.

- Оплата за обслуживание автоматизированной пропускной системы производится родителями (30 рублей в месяц), льготные категории обучающихся освобождены от оплаты, - уточнили в пресс-службе.

Насчет очереди представители городской администрации высказались в том смысле, что она образовалась из-за забывчивости детей и настойчивости их родителей:

- В первый день возникли некоторые сложности: учащиеся забывали пропускные карты, родители стремились попасть в школу вместе с детьми.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские школы оборудуют металлодетекторами

На эти цели направят 8,6 миллиона рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU