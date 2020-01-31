Андрей Красов ответил на вопросы рязанцев

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:43:17+03:00

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28 января в региональной общественной приемной партии Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов провел личный прием граждан.

К парламентарию рязанцы обратились с просьбой разъяснить внесенные Государственной Думой изменения в действующее законодательство, связанные с порядком обеспечения жильем военнослужащих — членов семей военнослужащих. По словам Андрея Красова, прежде существовала практика, когда военнослужащим отказывали в признании нуждающимися в получении жилья в связи с тем, что ранее они обеспечивались жильем как члены семей военнослужащих и других граждан.

— В России много семей, в которых Родине служат несколько поколений. Получалось, что молодые люди, чьи отцы-военнослужащие уже были обеспечены жильем, лишались права на получение квартиры. Внесенные изменения призваны исключить эту правовую коллизию, — пояснил депутат Госдумы.

Вдова Героя России Александра Богомолова Надежда Богомолова попросила парламентария оказать содействие в увековечивании памяти ее супруга. Александр Богомолов — выпускник Рязанского училища ВДВ, участник миротворческой миссии в Косово, Первой и Второй чеченских войн, операций по освобождению заложников при террористических актах в Москве («Норд-Ост») в октябре 2002 года и в Беслане в сентябре 2004 года. Погиб в ходе выполнения антитеррористической операции в Назрани. Его имя уже увековечено в Чите и на последнем месте службы в Воронеже. Семья Александра Богомолова проживает в Рязани. Андрей Красов пообещал изучить возможности решения вопроса.

Сын участника Великой Отечественной войны рассказал депутату, что его отец в 1947 году был лишен военных наград из-за уголовного дела. Позже судимость сняли. Теперь мужчина пытается вернуть боевые награды своего родителя.

Еще один вопрос, поступивший в ходе приема, также был связан с сохранением памяти об участниках Великой Отечественной войны — уроженцах Путятинского района Рязанской области.

Напомним, в региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева обращения жителей Рязанской области рассматривают депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители правительства Рязанской области, администрации Рязани, депутаты регионального парламента и городской Думы, члены регионального политсовета «Единой России». Организуются тематические приемы граждан, которые проводятся профильными специалистами. Регулярно оказывается бесплатная юридическая помощь.

Приемная расположена по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А. Тел./факс: (4912) 28-43-13, 28-43-23, e-mail: op@ryazan.er.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU