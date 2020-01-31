2020-01-31T13:43:17+03:00
Политика

Андрей Красов ответил на вопросы рязанцев

Член фракции «Единая Россия» в Госдуме провел личный прием граждан
Поделиться:
Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
Изменить размер текста:

28 января в региональной общественной приемной партии Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов провел личный прием граждан.

К парламентарию рязанцы обратились с просьбой разъяснить внесенные Государственной Думой изменения в действующее законодательство, связанные с порядком обеспечения жильем военнослужащих — членов семей военнослужащих. По словам Андрея Красова, прежде существовала практика, когда военнослужащим отказывали в признании нуждающимися в получении жилья в связи с тем, что ранее они обеспечивались жильем как члены семей военнослужащих и других граждан.

— В России много семей, в которых Родине служат несколько поколений. Получалось, что молодые люди, чьи отцы-военнослужащие уже были обеспечены жильем, лишались права на получение квартиры. Внесенные изменения призваны исключить эту правовую коллизию, — пояснил депутат Госдумы.

Вдова Героя России Александра Богомолова Надежда Богомолова попросила парламентария оказать содействие в увековечивании памяти ее супруга. Александр Богомолов — выпускник Рязанского училища ВДВ, участник миротворческой миссии в Косово, Первой и Второй чеченских войн, операций по освобождению заложников при террористических актах в Москве («Норд-Ост») в октябре 2002 года и в Беслане в сентябре 2004 года. Погиб в ходе выполнения антитеррористической операции в Назрани. Его имя уже увековечено в Чите и на последнем месте службы в Воронеже. Семья Александра Богомолова проживает в Рязани. Андрей Красов пообещал изучить возможности решения вопроса.

Сын участника Великой Отечественной войны рассказал депутату, что его отец в 1947 году был лишен военных наград из-за уголовного дела. Позже судимость сняли. Теперь мужчина пытается вернуть боевые награды своего родителя.

Еще один вопрос, поступивший в ходе приема, также был связан с сохранением памяти об участниках Великой Отечественной войны — уроженцах Путятинского района Рязанской области.

Напомним, в региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева обращения жителей Рязанской области рассматривают депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители правительства Рязанской области, администрации Рязани, депутаты регионального парламента и городской Думы, члены регионального политсовета «Единой России». Организуются тематические приемы граждан, которые проводятся профильными специалистами. Регулярно оказывается бесплатная юридическая помощь.

Приемная расположена по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А. Тел./факс: (4912) 28-43-13, 28-43-23, e-mail: op@ryazan.er.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объявлен в розыск рязанец, который может передвигаться на попутках
Работа регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее» отмечена на федеральном уровне
В Рязани пройдет премьера фильма «Хищные птицы»
Опубликована схема размещения школы на месте троллейбусного депо
Рязанские единороссы выступили за увеличение финансирования ремонта дворов
Андрей Красов ответил на вопросы рязанцев
Глава администрации Рязани отправилась в Италию
Прикидываясь зампредом рязанского правительства, мошенники попросили о помощи
«Ростелеком. Лицей» дарит школьникам две недели бесплатных занятий
Губернатор помиловал рязанку, осужденную за смертельное ДТП
Еще раз - и уволим! Маршрутчику, обматерившего рязанку, объявили выговор
«Единая Россия» поддерживает запрет высаживать детей из транспорта
Зеленую зону в Рязани отдали под расширение автотехцентра
Рязанку приговорили за жестокое обращение с 3-летним сыном
Рязанские врачи впервые пересадили роговицу глаза
Рязанцы узнали о своих долгах, не выходя из здания вокзала
Эксклюзивные фильмы и сериалы видеосервиса START теперь доступны в Wink
Мост на улице Ленина перестроят за 10 месяцев
В Рязанской области зарастают свыше 200 гектаров яблоневых садов
Долой гречку! В детской рязанской ОКБ пациенты отказались от крупяного гарнира