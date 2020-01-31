2020-01-31T13:58:11+03:00
Происшествия

Прикидываясь зампредом рязанского правительства, мошенники попросили о помощи

В полиции рассказали о новом виде обмана предпринимателей
Константин МОГИЛИН
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От имени заместителя председателя регионального правительства в адрес руководителей ряда предприятий Рязанской области поступило письмо с просьбой об оказании благотворительной финансовой помощи для проведения социально-ориентированных программ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что никто из членов кабмина таких писем не рассылал. Также удалось установить, что письма с просьбой об оказании благотворительной помощи отправляли злоумышленники с мошеннической целью. От имени какого из шести зампредов правительства были разосланы письма, в полиции не уточнили.

В УМВД предупредили, что при получении подобных обращений не стоит сразу переводить деньги на указанные счета, а лучше проверить эту информацию у инициатора обращения.

Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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