Рязанец узнал, что на него тайно оформили семь займов
На жителя Рязани тайно оформили семь договоров займа. О том, что мужчина должен деньги, он узнал после звонка сотрудника микрокредитной организации. Такую информацию сообщили в рязанском отделении Банка России.
Звонивший сообщил, что договор был заключен онлайн на сайте организации. После разговора рязанец обратился в Бюро кредитных историй и узнал, что на нем числятся еще шесть займов на суммы от 7 до 20 тысяч рублей.
- Обычно кредитные организации достаточно тщательно проверяют личность заемщика. Однако при оформлении небольших онлайн-займов может проводиться упрощенная идентификация, - пояснил управляющий отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. - Они ограничиваются присланными данными паспорта или его сканов, а также фотографией с паспортом в руках. В таких условиях мошенники порой имитируют внешность владельца паспорта.
Специалисты в подобных случаях рекомендуют людям сразу же обратиться в организацию, где были оформлены займы и потребовать провести внутреннее расследование, а также прекратить требовать долг по договору. Помимо этого необходимо подать заявление в полицию и написать жалобу в интернет-приемную Банка России.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани нашли незаконную организацию по выдаче потребительских займов
Здесь давали деньги под залог, в том числе под ПТС, автомобили и спецтехнику (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU