Рязанец узнал, что на него тайно оформили семь займов

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:06:44+03:00

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На жителя Рязани тайно оформили семь договоров займа. О том, что мужчина должен деньги, он узнал после звонка сотрудника микрокредитной организации. Такую информацию сообщили в рязанском отделении Банка России.

Звонивший сообщил, что договор был заключен онлайн на сайте организации. После разговора рязанец обратился в Бюро кредитных историй и узнал, что на нем числятся еще шесть займов на суммы от 7 до 20 тысяч рублей.

- Обычно кредитные организации достаточно тщательно проверяют личность заемщика. Однако при оформлении небольших онлайн-займов может проводиться упрощенная идентификация, - пояснил управляющий отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. - Они ограничиваются присланными данными паспорта или его сканов, а также фотографией с паспортом в руках. В таких условиях мошенники порой имитируют внешность владельца паспорта.

Специалисты в подобных случаях рекомендуют людям сразу же обратиться в организацию, где были оформлены займы и потребовать провести внутреннее расследование, а также прекратить требовать долг по договору. Помимо этого необходимо подать заявление в полицию и написать жалобу в интернет-приемную Банка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU