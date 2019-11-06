2019-11-06T11:51:13+03:00
Общество

В Рязани нашли незаконную организацию по выдаче потребительских займов

Здесь давали деньги под залог, в том числе под ПТС, автомобили и спецтехнику
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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После очередной проверки в регионе выявили компанию, незаконно предоставляющую потребительские займы, сообщает пресс-службы прокуратуры Рязанской области.

ООО «Регион Лизинг», не будучи кредитной организацией, рекламировало выдачу «денег под залог, в том числе под ПТС, автомобиль, спецтехнику».

Договоры финансовой аренды недвижимости и авто, которые составляли в этом ООО, по сути, были договорами займа: их заключали на конкретный срок, учитывая в документе и право на досрочное погашение, и неустойку при нарушении обязательств.

А это в чистом виде потребительские кредиты, при том, что права на такую работу, повторимся, «Регион лизинг» не имело.

Сейчас возбуждены дела об административных правонарушениях, которые уже направлены на рассмотрение в региональное УФАС и в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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