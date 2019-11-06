В Рязани нашли незаконную организацию по выдаче потребительских займов
После очередной проверки в регионе выявили компанию, незаконно предоставляющую потребительские займы, сообщает пресс-службы прокуратуры Рязанской области.
ООО «Регион Лизинг», не будучи кредитной организацией, рекламировало выдачу «денег под залог, в том числе под ПТС, автомобиль, спецтехнику».
Договоры финансовой аренды недвижимости и авто, которые составляли в этом ООО, по сути, были договорами займа: их заключали на конкретный срок, учитывая в документе и право на досрочное погашение, и неустойку при нарушении обязательств.
А это в чистом виде потребительские кредиты, при том, что права на такую работу, повторимся, «Регион лизинг» не имело.
Сейчас возбуждены дела об административных правонарушениях, которые уже направлены на рассмотрение в региональное УФАС и в суд.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанка взяла кредит в банке и умерла
Расплачиваться пришлось ее дочерям (ПОДРОБНЕЕ)
Нескладная мебель: в Рязани разгорается скандал вокруг фирмы по сборке кухонь и шкафов
Клиенты не могут получить ни свои заказы, ни огромные деньги, отданные за них. Люди уже массово пишут заявления в полицию (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU