С дочерей умершей рязанки «Россельхозбанк» взыскал долг по кредиту

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-08T10:20:10+03:00

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Кораблинский суд рассмотрел дело по иску «Россельхозбанка» о взыскании задолженности по кредитам с наследника умершего заемщика, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что между банком и заемщиком в апреле 2015 года было заключено соглашение о получении кредита в размере 134 тысячи рублей со сроком погашения до 2020 года под 25% годовых. В июне месяце заемщик умерла, в результате чего образовалась задолженность. После смерти женщины в права наследования вступили ее дочери — ответчики по делу. Свидетельство о праве на наследство по закону им не выдавалось, однако в состав наследственного имущества, оставшегося после смерти матери, вошла квартира.

В 2017 году банк обратился в суд с иском о взыскании долга по кредитному договору по состоянию на 15 августа 2017 года. Решением суда задолженность в указанной сумме была взыскана, а судебные приставы в отношении должников возбудили исполнительные производства.

В настоящее время банк заявил исковые требования о досрочном взыскании с ответчиков долга по состоянию на 12 ноября 2018 года. Расчет, представленный истцом, судом проверен и признан правильным.

Решением суда требования банка удовлетворены в полном размере. Кроме того, с наследников в солидарном порядке взыскали судебные расходы по оплате госпошлины.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU