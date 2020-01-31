«Единая Россия» поддерживает запрет высаживать детей из транспорта

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:53:53+03:00

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Партия обратилась к региональным властям и фракциям «Единой России» в законодательных собраниях с требованием принять нормативные акты, которые запретят высаживать детей, пользующихся общественным транспортом без сопровождения родителей, в морозы. Об этом рассказал координатор партпроекта «Безопасные дороги», депутат Госдумы Владимир Афонский.

— С наступлением морозов растет количество обращений в «Единую Россию» о том, что детей высаживают из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках, — рассказал парламентарий.

В Рязанской области было несколько прецедентов, которые вызвали резонанс и широко обсуждались в социальных сетях и средствах массовой информации.

— По данному вопросу мною будет составлено обращение в региональный минтранс, а также к главам администраций районов и городских округов — необходимо провести консультации с муниципальными и коммерческими перевозчиками о недопустимости высадки детей без билета из транспорта, — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. — Вместе к коллегами-депутатами мы рассмотрим возможность установления запрета высаживать безбилетных детей, если на улице неблагоприятные погодные условия, например, мороз.

Напомним, Минтрансом России подготовлены проекты федеральных законов, согласно которым устанавливается полный запрет на принудительную высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа. Минтранс письмом от 4 марта 2019 года внес данные законопроекты в правительство РФ, однако эта инициатива до сих пор она так и не поступила на рассмотрение в Госдуму).

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ИСТОЧНИК KP.RU