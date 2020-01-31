Еще раз - и уволим! Маршрутчику, обматерившего рязанку, объявили выговор

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:16:12+03:00

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Водителю маршрутки №68, обматерившему утром 24 января пассажирку, которая пыталась расплатиться с ним тысячной купюрой, объявили выговор.

- С водителя взяли письменное объяснение, а также объявили выговор. Со всем водительским составом организации провели внеочередной инструктаж по вопросу культурного и вежливого общения с пассажирами, - сообщили в пресс-службе администрации Рязани со ссылкой на городское управление транспорта.

При этом представитель перевозчика в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» отметила, что если подобное поведение со стороны водителя повторится еще хотя бы раз, то его обязательно уволят.

- Мы очень строго следим за такими вещами и стараемся расставаться с водителями, которые грубят нашим пассажирам, - отметила представитель ИП Евтихина С.И.

Напомним, что вместо того, чтобы поискать сдачу или предложить пассажирке бесплатный проезд, шофер начал ее оскорблять. Когда же другие люди попытались пристыдить маршрутчика, указав ему, что отсутствие сдачи не должно волновать пассажиров, он стал хамить и им.

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Все что от него просили – перезагрузить терминал. Вместо этого шофер потребовал у пассажиров покинуть салон (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU