2020-01-28T14:00:00+03:00
Общество

Имя хирурга Аллы Левушкиной увековечат

В ОКБ хотят установить памятную доску, а в РязГМУ – провести тематические лекции студентам
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Алла Левушкина в ОКБ, где хотят установить табличку, вместе с отцом нынешнего главврача создала отделение проктологии. Фото: из личного архива.Алла Левушкина в ОКБ, где хотят установить табличку, вместе с отцом нынешнего главврача создала отделение проктологии. Фото: из личного архива.
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В Рязани хотят изготовить и разместить на территории Областной клинической больницы памятную доску в честь хирурга Аллы Левушкиной. Напомним, 23 января она умерла в возрасте 92 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора, с инициативой увековечить имя старейшего в России практиковавшего хирурга (Алла Ильинична прекратила оперировать в 90), выступил Николай Любимов. Сейчас идея обсуждается.

Кроме того, предложено провести серию тематических лекций в Рязанском медуниверситете Ректор Роман Калинин заявил, что вуз может на этом не ограничиться: учредить именную стипендию и провести студенческую олимпиаду по хирургии в память о враче-легенде.

Напомним, Алла Левушкина стояла у истоков отделения проктологии в ОКБ вместе с Анатолием Хубезовым - отцом нынешнего главврача медучреждения. О других интересных фактах читайте в материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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