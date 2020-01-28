2020-01-28T11:54:26+03:00
Происшествия

Очевидцев двух смертельных ДТП с пешеходами ищут в Рязани

Оба они случились на минувшей неделе на улицах Тимуровцев и Интернациональной
Антон КОНОВАЛОВ
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Полиции потребовалась помощь в расследовании двух смертельных ДТП, в которых погибли пешеходы. Оба они случились в Рязани на минувшей неделе.

23 января примерно в 21.50 на улице Тимуровцев 45-летняя рязанка попала под Subaru Forester и скончалась на месте. Автоинспекторы выяснили, что она переходила дорогу в неположенном месте.

Утором 25 января на улице Интернациональной «Лада Гранта» сбила насмерть 68-летнего рязанца. Мужчина тоже шел не по переходу (изначально говорилось, что на красный сигнал светофора).

С какой-либо информацией об указанных трагических случаях следственное управление просит обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или непосредственно на Фирсова, 12к1 (кабинет №13).

ИСТОЧНИК KP.RU

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