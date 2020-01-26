В Рязани под колесами «Гранты» погиб пенсионер
По предварительной информации, он переходил дорогу на красный
Фото: vk.com/rznnews62
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68-летний мужчина стал жертвой ДТП на улице Интернациональной в Рязани. Утром 25 января на перекрестке близ дома 1д он попал под колеса автомобиля Lada Granta.
Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, пешеход, по предварительной информации, переходил дорогу на красный. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.
Также сообщается, что за рулем легковушки был 26-летний мужчина. Он двигался по направлению к улице Бирюзова.
ИСТОЧНИК KP.RU