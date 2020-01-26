В Рязани под колесами «Гранты» погиб пенсионер

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:43:53+03:00

По предварительной информации, он переходил дорогу на красный

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68-летний мужчина стал жертвой ДТП на улице Интернациональной в Рязани. Утром 25 января на перекрестке близ дома 1д он попал под колеса автомобиля Lada Granta.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, пешеход, по предварительной информации, переходил дорогу на красный. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Также сообщается, что за рулем легковушки был 26-летний мужчина. Он двигался по направлению к улице Бирюзова.

ИСТОЧНИК KP.RU