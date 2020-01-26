Цветы к могилам, хлеб и медали – Рязань готовится отметить годовщину снятия блокады Ленинграда

26 Янв. 2020 2020-01-26T21:00:47+03:00

Рассказываем, что будет происходить 27 января в областном центре

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27 января Россия отмечает День воинской славы – снятие блокады Ленинграда. В Рязани, которая в военные годы оказалась тесно связана с судьбами многих ленинградцев, пройдет ряд памятных мероприятий.

В 11.00 на ленинградской части Скорбященского мемориала состоится возложение цветов. Блокадники, представители власти и общественности отдадут долг тем, кто смог вырваться из «кольца смерти», но так и не смог поправить свое здоровье.

С 12.00 до 14.00 на площади Победы состоится уже ставшая традиционной акция «Блокадный хлеб». Все жалеющие смогут попробовать 125 граммов хлеба, испечено по рецептам максимально приближенным к рецептам умирающего от голода города на Неве.

Параллельно с этим блокадникам проживающим в Рязани в областной библиотеке имени Горького губернатор вручит юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

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ИСТОЧНИК KP.RU