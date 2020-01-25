Водитель на «десятке» устроил массовое ДТП на парковке в Песочне
Днем 25 января на парковке в микрорайоне Дашково-Песочня произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе в группе «ДТП, аварии Рязань».
Как сообщил один из очевидцев аварии, недалеко от больницы №11 водитель за рулем «десятки» влетел в припаркованный Renault Logan. Иномарку от удара отбросило на Kia Rio.
К настоящему времени официальной информации от УМВД России по Рязанской области не поступало.
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ДТП произошло на улице Кудрявцева. Подробности происшествия уточняются (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU