Водитель на «десятке» устроил массовое ДТП на парковке в Песочне

25 Янв. 2020 2020-01-25T22:54:04+03:00

Недалеко от больницы №11 повреждены как минимум три автомобиля

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Днем 25 января на парковке в микрорайоне Дашково-Песочня произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе в группе «ДТП, аварии Рязань».

Как сообщил один из очевидцев аварии, недалеко от больницы №11 водитель за рулем «десятки» влетел в припаркованный Renault Logan. Иномарку от удара отбросило на Kia Rio.

К настоящему времени официальной информации от УМВД России по Рязанской области не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU