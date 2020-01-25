В центре Рязани легковушка сбила пешехода и врезалась в припаркованную машину

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:53:13+03:00

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Утром 25 января на улице Кудрявцева легковой автомобиль сбил пешехода, сообщается в паблике «Подслушано у водителей в Рязани».

«Сбили пешехода и врезались в припаркованную машину, ехали без света с неработающими дворниками», — говорится в анонимном сообщении.

Подписчики едко заметили, что скорее всего сообщение о дорожном происшествии написал сам водитель.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не появлялось. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU