ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» - лучшие в декабре среди рязанских новостроек

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:02:50+03:00

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«Единый ресурс застройщиков» (портал ЕРЗ.РФ) является источником уникальной информации для профессионалов рынка новостроек и граждан, желающих приобрести квартиру в новостройке. Независимый портал включает в себя полную базу данных застройщиков жилья в РФ. Размещение информации о застройщиках и возводимых новостройках бесплатно. Ежемесячно для каждого региона независимыми экспертами на основе данных о ЖК, находящихся в открытом доступе, обновляется рейтинг «ТОП жилых комплексов». При этом специалистами сравниваются более 100 параметров новостроек.

По итогам декабря 2019 года жилые комплексы Группы компаний «Зеленый сад» - «Pride Park» и «Grand Comfort» расположились на лидирующих позициях рейтинга новостроек Рязани. Так, уникальный ЖК «Pride Park» - на первой позиции в категории «Среднеэтажные дома» в элитном классе, а популярный ЖК «Grand Comfort» - первый в Рязани в классе «Дома повышенной этажности».

Отметим, что жилой комплекс «Grand Comfort» в Дашково-Песочне также вошел в число финалистов Ежегодного градостроительного конкурса новостроек, проводимого совместно Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России и Национальным объединением застройщиков жилья. В рамках конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве. Комфортный, экологичный и безопасный ЖК «Grand Comfort» в 2020 году претендует на победу в номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Рязанской области».

Полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +74912777777. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU