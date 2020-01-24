2020-01-24T17:02:50+03:00
Недвижимость

ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» - лучшие в декабре среди рязанских новостроек

Жилые комплексы ГК «Зеленый сад» занимают лидирующие позиции рейтинга федерального портала ЕРЗ.РФ
Поделиться:
ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» - лучшие в декабре среди рязанских новостроек.ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» - лучшие в декабре среди рязанских новостроек.
Изменить размер текста:

«Единый ресурс застройщиков» (портал ЕРЗ.РФ) является источником уникальной информации для профессионалов рынка новостроек и граждан, желающих приобрести квартиру в новостройке. Независимый портал включает в себя полную базу данных застройщиков жилья в РФ. Размещение информации о застройщиках и возводимых новостройках бесплатно. Ежемесячно для каждого региона независимыми экспертами на основе данных о ЖК, находящихся в открытом доступе, обновляется рейтинг «ТОП жилых комплексов». При этом специалистами сравниваются более 100 параметров новостроек.

По итогам декабря 2019 года жилые комплексы Группы компаний «Зеленый сад» - «Pride Park» и «Grand Comfort» расположились на лидирующих позициях рейтинга новостроек Рязани. Так, уникальный ЖК «Pride Park» - на первой позиции в категории «Среднеэтажные дома» в элитном классе, а популярный ЖК «Grand Comfort» - первый в Рязани в классе «Дома повышенной этажности».

Отметим, что жилой комплекс «Grand Comfort» в Дашково-Песочне также вошел в число финалистов Ежегодного градостроительного конкурса новостроек, проводимого совместно Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России и Национальным объединением застройщиков жилья. В рамках конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве. Комфортный, экологичный и безопасный ЖК «Grand Comfort» в 2020 году претендует на победу в номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Рязанской области».

Полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +74912777777. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Остались только фото: псковичка несколько лет ищет родственников в Рязанской области
ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» - лучшие в декабре среди рязанских новостроек
Абрамов покинул пост министра природопользования
Стоят троллейбусы: улицы в самом центре Рязани остались без электроснабжения
На рязанском предприятии нашли молоко, которым можно отравиться
ДТП с маршруткой «Рязань-Скопин»: пять пострадавших и машина в кювете
Рязанцев приглашают на фильм с 10 номинациями на «Оскар»
В Рязани ушла из жизни легендарная врач-хирург Алла Левушкина
Экс-мэру Рязани отказали в УДО, признав злостным нарушителем порядка
Водитель маршрутки обматерил и довел до слез рязанку за тысячную купюру
Губернатор указал главе администрации Шиловского района на зарастающие поля
Ее практически раздело: на улице Тимуровцев машина насмерть сбила женщину
В субботу в Рязанской области нельзя будет купить алкоголь
В Рязани пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»
На остановке в центре Рязани ограбили водителя маршрутки
Арбитражные войны: рязанским энергетикам все-таки придется заплатить 600 тысяч рублей
Для галочки, а не для людей: новая маршрутка №46 не доезжает до остановок
Состояние сбитого поездом в Михайлове 12-летнего мальчика улучшилось
В рязанском поселке пропал мужчина с седой бородой
Обгорел на 100%: в рязанском селе обнаружили труп мужчины
В ночь на пятницу местами в Рязанской области до -12
Зачислить детей в новую гимназию в Горроще можно с 1 февраля
Жесткое ДТП с наездом на ограждение в Канищеве попало на видео