В субботу в Рязанской области нельзя будет купить алкоголь
В субботу, 25 января, в Рязанской области прекратят розничную продажу алкогольной продукции. День российского студенчества – один из пяти праздников, на которые распространяется действие регионального закона «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции».
Под запрет попадает торговля спиртным в магазинах и других торговых точках, а вот на заведения общественного питания, в том числе бары, кафе и рестораны, никаких ограничений не накладывается.
Напомним, помимо Дня российского студенчества продавать алкоголь в розницу запрещено в следующие даты:
- Международный день защиты детей (1 июня);
- День молодежи (27 июня);
- День знаний (1 сентября или, если это выходной ближайший рабочий день);
- Международный день студентов (17 ноября).
ИСТОЧНИК KP.RU