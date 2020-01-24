В субботу в Рязанской области нельзя будет купить алкоголь

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:32:37+03:00

Этот запрет распространяется на розничные торговые точки, но не на заведения общепита

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В субботу, 25 января, в Рязанской области прекратят розничную продажу алкогольной продукции. День российского студенчества – один из пяти праздников, на которые распространяется действие регионального закона «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции».

Под запрет попадает торговля спиртным в магазинах и других торговых точках, а вот на заведения общественного питания, в том числе бары, кафе и рестораны, никаких ограничений не накладывается.

Напомним, помимо Дня российского студенчества продавать алкоголь в розницу запрещено в следующие даты:

- Международный день защиты детей (1 июня);

- День молодежи (27 июня);

- День знаний (1 сентября или, если это выходной ближайший рабочий день);

- Международный день студентов (17 ноября).

ИСТОЧНИК KP.RU