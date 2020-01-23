В рязанском поселке пропал мужчина с седой бородой

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:10:26+03:00

О его поисках объявил поисково-спасательный отряд «Liza Alert - Рязань»

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В четверг, 23 января, поисково-спасательный отряд «Liza Alert - Рязань» объявил о пропаже 57-летнего (1962 г.р.) Виктора Петровича Кожемякина, проживавшего в поселке Декабристы Сасовского района Рязанской области. Волонтеры отмечают, что его местоположение неизвестно с декабря прошлого года.

Среди примет называются: рост 160 сантиметров, темно-русые волосы с проседью и седая борода.

Во что был одет – не известно.

Всех, кто располагает любой информацией об этом человеке, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU