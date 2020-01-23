2020-01-23T18:10:40+03:00
Происшествия

Обгорел на 100%: в рязанском селе обнаружили труп мужчины

На страшном пожаре в Сараевском районе погиб 63-летний пенсионер
Александр РАДЫГИН
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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
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Вечером 22 января в МЧС поступила информация о пожаре в селе Ягодное Сараевского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожена надворная постройка и поврежден по всей площади жилой дом. Общая площадь пожара составила 110 кв. метров. К несчастью, не обошлось без жертв, в огне погиб 63-летний пенсионер.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается точная причина смерти, а также все обстоятельства случившегося, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Анастасия Лукьянова. — Мужчина в момент возгорания находился дома один. Предварительная версия возникновения пожара – короткое замыкание старой проводки.

Как стало известно «Комсомолке», кожный покров тела погибшего пенсионера обгорел на 100%.

Напомним, в ночь на 10 января в сараевском селе Кривское сгорел 62-летний мужчина. Трагедия могла быть более ужасной, если бы органы опеки накануне не забрали у хозяина дома малолетних детей (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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