На чердаке здания рязанского правительства произошло короткое замыкание
Утром 23 января на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании на чердаке административного здания, расположенного на улице Ленина, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщили «Комсомолке» в управлении министерства, «административное здание» - это здание правительства Рязанской области.
— По предварительным данным, в одном из чердачных помещений произошло короткое замыкание, но горения не было, — пояснили в ведомстве.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. В настоящий момент устанавливается причиненный ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU