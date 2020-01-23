2020-01-23T10:40:37+03:00
Происшествия

На чердаке здания рязанского правительства произошло короткое замыкание

Пожарные оперативно выехали на место происшествия и устранили проблему
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
Изменить размер текста:

Утром 23 января на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании на чердаке административного здания, расположенного на улице Ленина, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили «Комсомолке» в управлении министерства, «административное здание» - это здание правительства Рязанской области.

— По предварительным данным, в одном из чердачных помещений произошло короткое замыкание, но горения не было, — пояснили в ведомстве.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. В настоящий момент устанавливается причиненный ущерб.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На жутком пожаре в Сараевском районе сгорел мужчина

Трагедия могла быть более ужасной, если бы органы опеки накануне не забрали у хозяина дома детей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани устроят еще одно голосование по троллейбусу №1
На чердаке здания рязанского правительства произошло короткое замыкание
Рязанские следователи просят помочь в поиске убийцы
Приставы начали взыскивать 4 млрд рублей с рязанского завода-загрязнителя
Рязанка, вынесшая корзину продуктов из «Пятерочки», попала на видео
В «Пьяном парке» Рязани запретили любую застройку
В Рязани откроется киностудия «Дебют», где будут готовить актеров и режиссеров
Стало известно, чем отличается питание в школах Рязани от обедов в колониях
Рязанца, с оружием похитившего четырех телят, осудили спустя 12 лет
Рязанской области передали 17 школьных автобусов и 16 «скорых»
В Рязанской области открывается новый автобусный маршрут
В Рязани удешевят проезд еще на одном маршруте
Трое рязанцев незаконно обналичили 20 млн рублей
Снюс в Рязани изымают как небезопасную пищевую продукцию