На чердаке здания рязанского правительства произошло короткое замыкание

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:40:37+03:00

Пожарные оперативно выехали на место происшествия и устранили проблему

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Утром 23 января на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании на чердаке административного здания, расположенного на улице Ленина, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили «Комсомолке» в управлении министерства, «административное здание» - это здание правительства Рязанской области.

— По предварительным данным, в одном из чердачных помещений произошло короткое замыкание, но горения не было, — пояснили в ведомстве.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. В настоящий момент устанавливается причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU