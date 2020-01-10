На жутком пожаре в Сараевском районе сгорел мужчина

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:57:41+03:00

Трагедия могла быть более ужасной, если бы органы опеки накануне не забрали у хозяина дома детей. Сейчас на месте пожара работают специалисты МЧС и следователи

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В ночь на 10 января в селе Кривское Сараевского района во время пожара в доме на улице Решетной обнаружили тело 62-летнего хозяина жилища. Как сообщили «Комсомолке» местные жители, загорелся дом около трех часов ночи. Труп мужчины пожарные нашли уже рано утром во время разбора завалов. Обгоревшее тело погибшего уже доставили в морг.

Известно, что у мужчины было двое несовершеннолетних детей. К счастью, во время пожара они находились в одной из интернатов Рязанской области. Так как мужчина часто злоупотреблял алкоголем, органам опеки приходилось неоднократно изымать детей.

По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с электронагревательными приборами (в доме из-за неуплаты был отключен газ – Ред.) или непотушенная сигарета. Более точную причину возгорания установят специалисты регионального МЧС.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU