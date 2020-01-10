2020-01-10T12:57:41+03:00
Происшествия

На жутком пожаре в Сараевском районе сгорел мужчина

Трагедия могла быть более ужасной, если бы органы опеки накануне не забрали у хозяина дома детей. Сейчас на месте пожара работают специалисты МЧС и следователи
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
На жутком пожаре в Сараевском районе сгорел мужчина.На жутком пожаре в Сараевском районе сгорел мужчина.
Изменить размер текста:

В ночь на 10 января в селе Кривское Сараевского района во время пожара в доме на улице Решетной обнаружили тело 62-летнего хозяина жилища. Как сообщили «Комсомолке» местные жители, загорелся дом около трех часов ночи. Труп мужчины пожарные нашли уже рано утром во время разбора завалов. Обгоревшее тело погибшего уже доставили в морг.

Известно, что у мужчины было двое несовершеннолетних детей. К счастью, во время пожара они находились в одной из интернатов Рязанской области. Так как мужчина часто злоупотреблял алкоголем, органам опеки приходилось неоднократно изымать детей.

По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с электронагревательными приборами (в доме из-за неуплаты был отключен газ – Ред.) или непотушенная сигарета. Более точную причину возгорания установят специалисты регионального МЧС.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Из-за горевшей кладовки в микрорайоне Канищево эвакуировали 15 человек

Серьезный пожар случился на улице Интернациональной (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исполнять обязанности главврача поликлиники №2 будет Марина Панина
Из-за огромной ямы на дороге десять машин под Рязанью пробили колеса
В Рязани простились со старейшим священником епархии
На 13 января в Рязанской области прогнозируют метель и дождь
Причиной страшного ДТП в Рязанской области стал выезд на встречку
Врачи борются за жизнь пяти пострадавших в ДТП в Рязанской области
С улиц Рязани вывезли почти 2000 кубометров снега
В рязанском Мемориальном парке заработала лыжня
В Михайлове под пассажирский поезд попал 12-летний мальчик
Белая красота: рязанец на дрон снял снегопад в самом центре города
Двое мужчин хотели раскрасить из баллончика полицейский пункт на площади Ленина
В воскресенье в Рязани похолодает до 9 градусов мороза
В поселке Дягилево неизвестные отрезали собаке голову и выбросили у остановки
Под Рязанью после жесткого столкновения Renault улетел с трассы
Средневековые пытки: рязанского охотника тросом прицепили к машине и возили по лесу
МЧС: в ближайшие часы Рязань накроет снегом
Появились фотографии с места страшного массового ДТП под Рязанью
Рязанских охотников призвали не стрелять по ЛЭП
Власти дали совет рязанке, с которой маршрутчик якобы взял двойную плату за проезд
Минздрав РФ: Рязанская хирургия занимает 6 место среди всех регионов России
Рязанка пожаловалась на маршрутчика, который берет двойную плату за проезд
В массовом ДТП в Рыбновском районе пострадали пять человек
Под Рязанью произошло страшное массовое ДТП – машины разворотило
В субботу рязанцам обещают неплохой снег
Фестиваль «Зимние дни джаза в Рязани» приглашает еще на два концерта
В начале будущей недели в Рязани будут отключать свет и воду