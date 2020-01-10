На серьезном пожаре в Канищеве эвакуировали 15 человек
В ночь на 10 января в региональное управление МЧС поступила информация о пожаре на улице Интернациональной, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия оперативно выехали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В результате возгорания повреждено кладовое помещение в жилом многоэтажном доме. Никто из людей не пострадал. Для ликвидации огня пожарным пришлось эвакуировать 15 человек.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU