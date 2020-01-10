На серьезном пожаре в Канищеве эвакуировали 15 человек

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:18:31+03:00

На улице Интернациональной горела кладовка в многоэтажном доме

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В ночь на 10 января в региональное управление МЧС поступила информация о пожаре на улице Интернациональной, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия оперативно выехали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В результате возгорания повреждено кладовое помещение в жилом многоэтажном доме. Никто из людей не пострадал. Для ликвидации огня пожарным пришлось эвакуировать 15 человек.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU