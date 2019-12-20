В Рязани горело предприятие по производству растворителя
Утром 20 декабря в рязанское управление МЧС поступила информация о пожаре на химическом предприятии, расположенном на улице Яблочкова, сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь пожара составила 100 кв. метров. По данным МЧС, горело помещение, в котором производят бензин-растворитель уайт-спирит.
В результате возгорания никто из людей не пострадал, пожарные спасли двух человек. Всего из производственных помещений сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек.
В настоящее время специалисты ведомства устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU