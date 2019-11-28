В Шилове полыхнул жилой дом – погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-28T09:35:02+03:00

На вызов выезжали 20 человек на 7 пожарных автомобилях

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Пожар в Шилове унес жизнь 58-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области, горел деревянный жилой дом и две хозяйственные постройки на одной из улиц поселка.

На вызов, поступивший в 15.23, выезжали 20 пожарных на 7 автоцистернах. Их усилиями удалось потушить огонь, но не предотвратить трагические последствия.

Специалисты выясняют, из-за чего произошло возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU