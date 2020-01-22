В Рязанской области открывается новый автобусный маршрут
В Рязанской области откроется новый регулярный межрайонный пассажирский маршрут №184, который свяжет два райцентра — поселки Сараи и Ухолово, сообщает региональный минтранс.
Победителем конкурса по отбору перевозчика стало предприятие МКП «ПассажирСервис». В соответствии с контрактом, регулярные пассажирские перевозки по маршруту начнутся 1 февраля 2020 года.
Перевозить пассажиров будут по регулируемому тарифу. То есть, стоимость поездки определяет региональная энергетическая комиссия. При этом отдельные категории граждан будут иметь право на льготный проезд.
Автобус №184 будет перевозить пассажиров каждый день, за исключением выходных и праздничных дней.
Расписание движения автобуса № 184 «Сараи — Ухолово»:
- Сараевская больница — отправление в 06:30;
- Сараи (КП) — 06:35;
- Урицкий (поворот) — 06:42;
- Кутловы Борки — 07:00;
- Дегтяные Борки — 07:05;
- Калинин — 07:10;
- Мостье — 07:20.
Прибытие в Ухолово в 07:30.
Расписание движения автобуса № 184 «Ухолово — Сараи»:
- Ухолово (КП) — отправление в 07:40;
- Мостье — 07:51;
- Калинин — 08:01;
- Дегтяные Борки — 08:06;
- Кутловы Борки — 08:11;
- Урицкий (поворот) — 08:29;
- Сараи (КП) — 08:36.
Прибытие в Сараи в 08:40.
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ИСТОЧНИК KP.RU