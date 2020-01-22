2020-01-22T16:14:55+03:00
Общество

В Рязанской области открывается новый автобусный маршрут

Перевозить пассажиров из двух районов будут ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
Яков РЫКОВ
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В Рязанской области открывается новый автобусный маршрут.В Рязанской области открывается новый автобусный маршрут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязанской области откроется новый регулярный межрайонный пассажирский маршрут №184, который свяжет два райцентра — поселки Сараи и Ухолово, сообщает региональный минтранс.

Победителем конкурса по отбору перевозчика стало предприятие МКП «ПассажирСервис». В соответствии с контрактом, регулярные пассажирские перевозки по маршруту начнутся 1 февраля 2020 года.

Перевозить пассажиров будут по регулируемому тарифу. То есть, стоимость поездки определяет региональная энергетическая комиссия. При этом отдельные категории граждан будут иметь право на льготный проезд.

Автобус №184 будет перевозить пассажиров каждый день, за исключением выходных и праздничных дней.

Расписание движения автобуса № 184 «Сараи — Ухолово»:

- Сараевская больница — отправление в 06:30;

- Сараи (КП) — 06:35;

- Урицкий (поворот) — 06:42;

- Кутловы Борки — 07:00;

- Дегтяные Борки — 07:05;

- Калинин — 07:10;

- Мостье — 07:20.

Прибытие в Ухолово в 07:30.

Расписание движения автобуса № 184 «Ухолово — Сараи»:

- Ухолово (КП) — отправление в 07:40;

- Мостье — 07:51;

- Калинин — 08:01;

- Дегтяные Борки — 08:06;

- Кутловы Борки — 08:11;

- Урицкий (поворот) — 08:29;

- Сараи (КП) — 08:36.

Прибытие в Сараи в 08:40.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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