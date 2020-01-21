В Рязани вновь появятся автобусы №30, связывающие Недостоево и Березовую
Власти Рязани решили возобновить автобусный маршрут №30 («улица Березовая – Недостоево»), сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас чиновничьи умы прорабатывают этот вопрос, и, возможно, первые автобусы выйдут в рейс уже на следующей неделе.
Маршрут будут обслуживать автобусы среднего класса с возможностью оплаты проезд льготными картами «Умка». Кроме того, маршрут обеспечит транспортное сообщение микрорайона Недостоево и района Горрощи.
Напомним, уже с 22 января в Рязани выйдут в рейс все 25 коммерческих автобусов №46. Новый маршрут протяженностью более 20 километров соединит микрорайон Семчино и Олимпийский городок (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Администрация Рязани рассказала, на какие маршруты в начале 2020 года выйдут первые троллейбусы, поступившие из Москвы
Выбор пал на самые востребованные. Также известно, когда прибудет следующая партия подержанной техники (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU