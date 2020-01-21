21 Янв. 2020 2020-01-21T19:21:04+03:00

В Рязани вновь появятся автобусы №30, связывающие Недостоево и Березовую Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские власти прорабатывают сейчас этот вопрос. Уже со следующей недели, возможно, первые машины выйдут в рейс

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Власти Рязани решили возобновить автобусный маршрут №30 («улица Березовая – Недостоево»), сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас чиновничьи умы прорабатывают этот вопрос, и, возможно, первые автобусы выйдут в рейс уже на следующей неделе.

Маршрут будут обслуживать автобусы среднего класса с возможностью оплаты проезд льготными картами «Умка». Кроме того, маршрут обеспечит транспортное сообщение микрорайона Недостоево и района Горрощи.

Напомним, уже с 22 января в Рязани выйдут в рейс все 25 коммерческих автобусов №46. Новый маршрут протяженностью более 20 километров соединит микрорайон Семчино и Олимпийский городок (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU