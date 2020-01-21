Маршрутки №46 начнут ходить в Рязани с 22 января

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:22:47+03:00

Они будут курсировать между микрорайоном Семчино и Олимпийским городком, заезжая в Кальное

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Официально определен день, когда выйдут в рейс все 25 коммерческих автобусов №46 – это 22 января, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Новый маршрут протяженностью более 20 километров соединит микрорайон Семчино и Олимпийский городок.

Он проложен по улице Октябрьской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, улицам Ленина, Свободы, Кальной (через Окский проезд), далее – по Касимовскому шоссе и улице Советской Армии. Проезжать по улицам Тимакова и Новоселов «46-е» будут только в обратном направлении (от Олимпийского городка).

Перевозчика, который будет обслуживать маршрут, чиновники не назвали и в специализированный реестр пока не внесли.

КОНКРЕТНО

Остановки маршрута №46:

- улица Княжье Поле, (в прямом направлении - «Телезавод»);

- Больничный комплекс;

- школа (Интернациональная улица);

- аптека, 3-й квартал;

- 2-й квартал;

- Парк имени Гагарина;

- ДК «Приокский»;

- Клуб завода ТКПО;

- улица Бронная;

- улица Пирогова;

- Памятник Братства по оружию;

- Рязанская таможня;

- Университет МВД России;

- автовокзал «Центральный»;

- ТРЦ «Премьер»;

- ТД «Барс»;

- улица Вокзальная;

- пл. Победы;

- гостиница «Первомайская»;

- Дом художника;

- пл. Ленина;

- «Детский мир» (в обратном направлении);

- библиотека имени Горького (в прямом направлении);

- Цирк (в обратном направлении);

- Политехнический институт (в прямом направлении);

- Художественный музей;

- Рязанский госуниверситет;

- пл. Свободы;

- Торговый городок;

- ТЦ «Круиз»;

- улица Кальная, 7;

- улица Кальная;

- Электросеть;

- Кальное;

- Касимовское шоссе;

- улица Советской Армии, (в прямом направлении - магазин «Рязаньвест», улица Зубковой, ДС «Олимпийский»);

- Олимпийский городок, (в обратном направлении - улица Тимакова, кинотеатр «Октябрь», улица Новоселов).

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ИСТОЧНИК KP.RU