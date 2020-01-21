Маршрутки №46 начнут ходить в Рязани с 22 января
Официально определен день, когда выйдут в рейс все 25 коммерческих автобусов №46 – это 22 января, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Новый маршрут протяженностью более 20 километров соединит микрорайон Семчино и Олимпийский городок.
Он проложен по улице Октябрьской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, улицам Ленина, Свободы, Кальной (через Окский проезд), далее – по Касимовскому шоссе и улице Советской Армии. Проезжать по улицам Тимакова и Новоселов «46-е» будут только в обратном направлении (от Олимпийского городка).
Перевозчика, который будет обслуживать маршрут, чиновники не назвали и в специализированный реестр пока не внесли.
КОНКРЕТНО
Остановки маршрута №46:
- улица Княжье Поле, (в прямом направлении - «Телезавод»);
- Больничный комплекс;
- школа (Интернациональная улица);
- аптека, 3-й квартал;
- 2-й квартал;
- Парк имени Гагарина;
- ДК «Приокский»;
- Клуб завода ТКПО;
- улица Бронная;
- улица Пирогова;
- Памятник Братства по оружию;
- Рязанская таможня;
- Университет МВД России;
- автовокзал «Центральный»;
- ТРЦ «Премьер»;
- ТД «Барс»;
- улица Вокзальная;
- пл. Победы;
- гостиница «Первомайская»;
- Дом художника;
- пл. Ленина;
- «Детский мир» (в обратном направлении);
- библиотека имени Горького (в прямом направлении);
- Цирк (в обратном направлении);
- Политехнический институт (в прямом направлении);
- Художественный музей;
- Рязанский госуниверситет;
- пл. Свободы;
- Торговый городок;
- ТЦ «Круиз»;
- улица Кальная, 7;
- улица Кальная;
- Электросеть;
- Кальное;
- Касимовское шоссе;
- улица Советской Армии, (в прямом направлении - магазин «Рязаньвест», улица Зубковой, ДС «Олимпийский»);
- Олимпийский городок, (в обратном направлении - улица Тимакова, кинотеатр «Октябрь», улица Новоселов).
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ИСТОЧНИК KP.RU