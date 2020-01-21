2020-01-21T06:49:12+03:00
Общество

Рязанское УФАС обнаружило недостоверную рекламу натяжных потолков

После возбуждения дела информацию о некорректном сравнении оказываемых услуг изменили
Яков РЫКОВ
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20 января комиссия рязанского УФАС рассмотрела дело, возбужденное в отношении физического лица. Основанием для возбуждения стало заявление о размещении на сайте: http://потолки-альянс.рф информации о некорректном сравнении оказываемых услуг.

Сотрудники антимонопольной службы зафиксировали на сайте рекламу следующего содержания: «…Самые лучшие цены в Рязани»; «Пожизненная гарантия»; «Натяжные потолки №1 в Рязани».

После возбуждения дела информацию о некорректном сравнении оказываемых услуг изменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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