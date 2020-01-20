2020-01-20T11:44:04+03:00
Общество

За две недели рыбнадзор изъял у рязанских браконьеров только сети. Рыбы не было

Все материалы об административных правонарушениях направлены в суд для принятия решения о конфискации
Яков РЫКОВ
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Фото: Росрыболовство.Фото: Росрыболовство.
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С 1 по 12 января сотрудники рязанского Росрыболовства провели 21 рейд и выявили 20 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рейдов инспекторы изъяли три запрещенных орудия добычи (вылова) рыбы, в том числе - 210 метров сетей.

Все материалы об административных правонарушениях направлены в суд для принятия решения о конфискации.

Напомним, за месяц перед Новым годом у рязанских браконьеров изъяли всего 5 кг рыбы (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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