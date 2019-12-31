Девять хвостов: у рязанских браконьеров изъяли всего 5 кг рыбы
За последний месяц сотрудники рязанского Росрыболовства провели 26 рейдов и обнаружили 25 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли семь запрещенных орудий лова, в том числе - 645 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил всего 5 кг.
В сети браконьеров попали следующие виды рыб:
- лещ — 2 экземпляра весом 0,9 кг;
- щука – 7 экземпляров весом 4,1 кг.
НА КАКИХ ВОДОЕМАХ ПРОХОДИЛИ РЕЙДЫ
- в Касимовском районе: река Ока — Поповская старица, Белынская старица, Пустынская старица, затон Клетинский, затон Самыловский, затон Жуковский;
- в Сасовском районе: река Цна; река Мокша;
- в Спасском районе: река Ока, река Проня, река Толпега, Спасский затон Оки, Киструсская старица Оки, озеро Сельное, озеро Большое Петровическое;
- в Рыбновском районе: река Ока — Селецкая старица, Заборьевская старица; река Вожа; река Быстрица; озеро Тишь;
- в Шиловском районе: река Ока — старица Ниверха, затон Качков, затон Рябов, затон Шиловский, затон Переолок, протока Рукав Ключ; озеро Ерхинка;
- в Пронском районе: река Галина, река Проня, Новомичуринское водохранилище;
- в Скопинском районе: река Брусна;
- в Старожиловском районе: река Грязновка, река Проня;
- в Клепиковском районе: река Нарма;
- в Пителинском районе: река Мокша;
- в Ряжском районе: река Хупта, река Ранова;
- в Рязанском районе: река Ока — Дядьковский затон, Заборьевская старица, Агропустынская старица; река Старица; озеро Велье; озеро Казарь.
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