Пьяный рязанец устроил погром в приемном отделении ОКБ
18 января в Областной клинической больнице пьяный рязанец устроил дебош в приемном отделении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Известно, что 33-летний мужчина разбил стеклопакет и повредил ширму. Медики нажали тревожную кнопку. На вызов приехала группа задержания, которая обезвредила возбудителя спокойствия. Наряд передал мужчину полиции для дальнейшего разбирательства.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что задержанного, скорее всего, ждет административное наказание, а также возмещение затрат на ремонт или замену утраченного имущества больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU