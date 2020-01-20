2020-01-20T11:23:06+03:00
Происшествия

Пьяный рязанец устроил погром в приемном отделении ОКБ

Мужчина повредил ширму и разбил стеклопакет
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 января в Областной клинической больнице пьяный рязанец устроил дебош в приемном отделении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Известно, что 33-летний мужчина разбил стеклопакет и повредил ширму. Медики нажали тревожную кнопку. На вызов приехала группа задержания, которая обезвредила возбудителя спокойствия. Наряд передал мужчину полиции для дальнейшего разбирательства.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что задержанного, скорее всего, ждет административное наказание, а также возмещение затрат на ремонт или замену утраченного имущества больницы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанском кафе росгвардейцы задержали пьяного дебошира-мигранта

Мужчина размахивал ножом и пытался украсть сумочку одной из посетительниц (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заключение о причинах смерти птиц в Рязани сделали конфиденциальным
Коммерческая недвижимость в центре города от «Мармакс»
Любимов просит рассказать ему о проблемах Клепиковского района
За две недели рыбнадзор изъял у рязанских браконьеров только сети. Рыбы не было
Пьяный рязанец устроил погром в приемном отделении ОКБ
Рязанцы жалуются, что их собак во время выгула в центре города бьет током
На Северной окружной в Рязани произошло жесткое ДТП
В Рязани приступили к замене старых троллейбусных проводов на медные
Три литра кипятка в секунду: в Кальном прорвало теплотрассу
И Любимов тоже. Губернатор окунулся в крещенскую купель в селе Пощупово
Аркадий Фомин искупался в крещенской купели
Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием подростков
Рязанские подростки попали в ДТП на угнанной машине
Новая форма у девушек из группы поддержки вдохновила ХК «Рязань» на победу
Рязанка закрыла на балконе двоих малолетних детей
Еще четыре троллейбуса прибыли в Рязань из Москвы
Жителя Рязани на улице избили, раздели и ограбили
Крещенских купелей в Рязанской области поубавилось из-за теплой погоды
В Рязани отказали светофоры на двух оживленных перекрестках
Любимов поставил «Новогодней столице» пятерку за старание
Тепличный комплекс за 9,3 млрд рублей строят возле Новомичуринска
Ребенку, сбитому поездом в Михайлове, срочно требуется помощь
Директор лицея №52 Ангелина Малистова покинула должность
Только в суде рязанец доказал МЧС, что получил облучение во время ядерных испытаний
Обвиняемым в убийстве бизнесмена Алексея Громова продлили арест