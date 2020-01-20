20 Янв. 2020 2020-01-20T09:16:57+03:00

Рязанцы жалуются, что их собак во время выгула в центре города бьет током. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди боятся гулять с питомцами в районе «Старого города» и в Дубовой аллее

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Рязанцы жалуются, что во время выгула собак в Рязани их питомцев бьет током. Как минимум два человека оставили сообщения в «Яндекс. Район».

«Гулял утречком с собакой, у гостиницы «Старый город» и со стороны бывшей социальной столовой на мокрой плитке собаку серьезно ударило током, — пишет рязанец с ником AleXXX N. — Видимо был пробой через мокрую плитку. Больше там не хожу, но может случиться так, что ударит и маленького ребенка - мало не покажется».

В комментариях мужчине ответили, что это не первый случай, и привели пример, из другого района города.

«У нас то же самое на Дубовой аллее в Дашках. Писала в администрацию, ответили, что все обесточено. Но током бьет. Страшно за детей», - написала одна из подписчиц сервиса.

К настоящему времени комментариев от администрации города получить не удалось. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU