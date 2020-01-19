И Любимов тоже. Губернатор окунулся в крещенскую купель в селе Пощупово
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил православный праздник Крещение Господне вдали от народа, в Свято-Иоанно-Богословском монастыре в селе Пощупово. Именно там глава региона окунулся в крещенскую купель.
«С Крещением Господним, друзья! С Праздником, православные! Крепкого здоровья, радости и согласия вашим семьям!», — написал Любимов в своих аккаунтах в соцсетях.
Напомним, ранее видео из крещенской купели выложил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин (читать подробнее и смотреть видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU