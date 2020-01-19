Аркадий Фомин искупался в крещенской купели
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил праздник Крещение Господне в скиту Преподобного Сергия Радонежского. Видео с троекратным погружением в крещенскую купель спикер облдумы выложил на всех своих аккаунтах в социальных сетях.
— Издавна на Руси принято считать, что крещенская вода привносит покой и умиротворение, а само таинство связано с обновлением и очищением. Всех православных с праздником! Пусть в каждой семье, каждом доме живет любовь и добро, а в душе будет тепло и спокойствие, — сказал Фомин и трижды окунулся в освященною холодную воду.
Аркадий Фомин окунулся в крещенскую купель.
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