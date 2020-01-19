Аркадий Фомин искупался в крещенской купели

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:42:23+03:00

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил праздник Крещение Господне в скиту Преподобного Сергия Радонежского. Видео с троекратным погружением в крещенскую купель спикер облдумы выложил на всех своих аккаунтах в социальных сетях.

— Издавна на Руси принято считать, что крещенская вода привносит покой и умиротворение, а само таинство связано с обновлением и очищением. Всех православных с праздником! Пусть в каждой семье, каждом доме живет любовь и добро, а в душе будет тепло и спокойствие, — сказал Фомин и трижды окунулся в освященною холодную воду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="220" height="400" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/755532" frameborder="0"></iframe> Аркадий Фомин окунулся в крещенскую купель.

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ИСТОЧНИК KP.RU