2020-01-19T14:44:20+03:00
Общество

«Ой, не хочу!» Рязанцы мужественно отметили Крещение Господне при -2 градусах мороза

В иордань на Ореховом озере окунулись несколько тысяч человек [фото-видео]
Роман КАРПОВ
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Фото: Роман КАРПОВ.Фото: Роман КАРПОВ.
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В ночь на 19 января несколько тысяч православных рязанцев встретили праздник Крещение на Ореховом озере. Молебен у иордани начался около 23:20, затем пришедшие по очереди заходили в воду.

Отметим, что на улице было всего лишь -2 градуса. Но даже несмотря на нетипично теплую для января погоду, погружение давалось легко далеко не всем.

Фото: Роман КАРПОВ.

Фото: Роман КАРПОВ.

- Мне было очень страшно заходить в холодную воду, но я понимала, что сзади меня ждут люди, поэтому собралась и зашла, - рассказала студентка Дарья.

Рядом с купелью спасатели МЧС организовали теплые палатки для переодевания, но гордые «моржи» старались больше раздеться на улице, чтобы потом сразу окунуться в освященную воду. После водных процедур всех искупавшихся ждали блинчики и горячий чай.

Фото: Роман КАРПОВ.

Фото: Роман КАРПОВ.

- Место для купания обеспечено специальным подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами горячего питья и обогрева. Спланировано дежурство представителей оперативных служб: сотрудников МЧС, подразделений пожарной охраны, спасателей аварийно-спасательной службы, а также врачей и сотрудников полиции и волонтеров, - поделился начальник информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Гавриков.

Фото: Роман КАРПОВ.

Фото: Роман КАРПОВ.

Фото: Роман КАРПОВ.

Фото: Роман КАРПОВ.

Да не хочу! Как рязанцы окунулись в крещенскую купель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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