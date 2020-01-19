2020-01-19T12:37:44+03:00
Происшествия

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием подростков

Молодые люди на предположительно угнанной машине устроили аварию на одном из перекрестков Рязани
Яков РЫКОВ
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Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием подростков.Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием подростков.
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По факту ДТП в Горроще полиция проводит проверку. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Напомним, рано утром 19 января на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Судя по кадрам записи с видеорегистратора, подростки на «семерке» поворачивая с улицы Братиславской сначала задели припаркованный автомобиль, а потом в столб. После этого молодые люди, накинув на головы капюшоны, убежали. По предварительным данным, машину они угнали (смотрим видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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