19 Янв. 2020 2020-01-19T12:37:44+03:00

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием подростков.

Молодые люди на предположительно угнанной машине устроили аварию на одном из перекрестков Рязани

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По факту ДТП в Горроще полиция проводит проверку. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

Напомним, рано утром 19 января на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Судя по кадрам записи с видеорегистратора, подростки на «семерке» поворачивая с улицы Братиславской сначала задели припаркованный автомобиль, а потом в столб. После этого молодые люди, накинув на головы капюшоны, убежали. По предварительным данным, машину они угнали (смотрим видео).

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На место происшествия выехала полиция, которая решает вопрос о возбуждении административного дела (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU