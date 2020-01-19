2020-01-19T11:42:31+03:00
Происшествия

Рязанские подростки попали в ДТП на угнанной машине

После аварии молодые люди скрылись с места происшествия
Яков РЫКОВ
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Рязанские подростки попали в ДТП на угнанной машине. Фото Иван Евтюнин.Рязанские подростки попали в ДТП на угнанной машине. Фото Иван Евтюнин.
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19 января около пяти часов утра на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской произошло дорожно-транспортное происшествие. Видео с моментом аварии опубликовано в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Судя по кадрам, подростки на «семерке» поворачивая с улицы Братиславской сначала задели припаркованный автомобиль, а потом в столб. После этого молодые люди, накинув на головы капюшоны, убежали.

«Надеюсь, видео будет полезным пострадавшим водителям», — написал автор видео Иван Евтюнин.

ДТП с участием подростков.Автор видео Иван Евтюнин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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