Рязанские подростки попали в ДТП на угнанной машине
19 января около пяти часов утра на перекрестке улиц Гагарина и Братиславской произошло дорожно-транспортное происшествие. Видео с моментом аварии опубликовано в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».
Судя по кадрам, подростки на «семерке» поворачивая с улицы Братиславской сначала задели припаркованный автомобиль, а потом в столб. После этого молодые люди, накинув на головы капюшоны, убежали.
«Надеюсь, видео будет полезным пострадавшим водителям», — написал автор видео Иван Евтюнин.
ДТП с участием подростков.Автор видео Иван Евтюнин
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ИСТОЧНИК KP.RU