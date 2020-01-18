Рязанка закрыла на балконе двоих малолетних детей

18 Янв. 2020 2020-01-18T21:19:41+03:00

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Днем 18 января на балконе одного из домов по улице Юбилейной обнаружили двоих малолетних детей, которые не могли попасть в квартиру. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

— Сотрудники полиции прибыли оперативно на место происшествия. Ничего серьезно, к счастью, не произошло. Медики уже осмотрели детей, сейчас их здоровье находится на контроле у медицинских служб. Что касается мамы детей, то в настоящее время решается вопрос о возбуждении административного производства. Кроме того, выясняется, где в момент происшествия находился отец, — сообщили в УМВД.

По предварительным данным, в тот момент, когда дети находились на балконе, мать зашла в квартиру и захлопнула за собой дверь. Как рассказал нашему корреспонденту источник, знакомый с ситуацией, дети не пострадали, у них нет даже переохлаждения.

Подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU