Рязанка закрыла на балконе двоих малолетних детей
Днем 18 января на балконе одного из домов по улице Юбилейной обнаружили двоих малолетних детей, которые не могли попасть в квартиру. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.
— Сотрудники полиции прибыли оперативно на место происшествия. Ничего серьезно, к счастью, не произошло. Медики уже осмотрели детей, сейчас их здоровье находится на контроле у медицинских служб. Что касается мамы детей, то в настоящее время решается вопрос о возбуждении административного производства. Кроме того, выясняется, где в момент происшествия находился отец, — сообщили в УМВД.
По предварительным данным, в тот момент, когда дети находились на балконе, мать зашла в квартиру и захлопнула за собой дверь. Как рассказал нашему корреспонденту источник, знакомый с ситуацией, дети не пострадали, у них нет даже переохлаждения.
Подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU