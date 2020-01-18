Жителя Рязани на улице избили, раздели и ограбили

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:07:29+03:00

К таким последствиям привело случайное знакомство и конфликт в развлекательном заведении

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Во дворе дома на Московском шоссе в Рязани ограбили 37-летнего мужчину. Подозреваемого задержали в течение двух часов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Приключения потерпевшего начались в развлекательном заведении в центре города. Там, сцепившись с одним из посетителей, он получил стеклянным стаканом по голове. Помочь вызвался случайный знакомый, с которым до конфликта он выпивал. Новый «товарищ», прихватив с собой приятеля, повез раненного на такси – якобы в травмпункт, но на самом деле на частную квартиру.

Почуяв неладное, наш герой попытался вежливо откланяться, но на тротуаре один из «помощников» его настиг, стал избивать, снял куртку, кроссовки, отобрал мобильник и кошелек с 3 тысячами рублей и банковскими картами.

Мужчина пустился в бегство и, оказавшись у соседнего дома, набрал случайный номер квартиры на домофоне. К счастью, ответившая женщина пустила бедолагу, помогла вызвать скорую и полицию.

Оперативники быстро нашли квартиру, куда привезли потерпевшего, и застали там предполагаемого грабителя - рязанца 40 лет. Тут же обнаружили припрятанную криминальную добычу, причем сотовый телефон нашелся в микроволновке.

Расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU