17 Янв. 2020 2020-01-17T21:46:58+03:00

Ангелина Владимировна возглавляла учебное заведение около 12 лет. Лицей по праву занимал лидирующие позиции по числу призеров олимпиад

Изменить размер текста: A A

16 января директор лицея №52 Ангелина Малистова покинула должность. Об этом «Комсомолке» рассказал один из родителей ученика. Однако, к настоящему времени официальной информации ни от управления образования администрации Рязани, ни от самого лицея не поступало. Известно, что временно исполнять обязанности директора будет Светлана Гардер, заместитель директора лицея по учебной работе.

Отметим, что лицей №52 с самого основания одним из лидеров по числу призеров городских и областных олимпиад. С приходом на руководящую должность в 2008 году Ангелины Владимировны лицей продолжил занимать лидирующие позиции.

В 2013 году лицей вошел в первый Всероссийский рейтинг 500 лучших школ России (топ-500), а в 2018 году стал лауреатом конкурса в номинации «100 лучших лицеев России».

ДОСЬЕ «КП»

Ангелина Владимировна Малистова, родилась в 1972 году.

Является выпускницей школы №52, на базе которой впоследствии и был создан лицей.

В 1994 году окончила физико-математический факультет Рязанского государственного педагогического университета имени Есенина. Специальность – учитель физики.

С 2008 года – директор 52-го лицея.

Общий и педагогический стаж – более 27 лет.

Награждена Почетная грамота управления по делам образования, науки и молод жной политики Рязанской области (2005).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Гендиректор рязанского приборного завода покидает должность

Павел Будагов уходит на повышение в Концерн радиоэлектронные технологии (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU