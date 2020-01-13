Гендиректор рязанского приборного завода покидает должность
Генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборный завод» Павел Будагов покидает должность. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе предприятия.
— До 17 января Павел Будагов будет находиться в отпуске, а уже с 20 января он вступает в должность заместителя руководителя АО «КРЭТ» (Концерн радиоэлектронные технологии – Ред.), — отметили в пресс-службе.
В настоящее время обязанности генерального директора исполняет первый заместитель Борис Виноградов.
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ИСТОЧНИК KP.RU