Гендиректор рязанского приборного завода покидает должность

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:03:58+03:00

Павел Будагов уходит на повышение в Концерн радиоэлектронные технологии

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборный завод» Павел Будагов покидает должность. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе предприятия.

— До 17 января Павел Будагов будет находиться в отпуске, а уже с 20 января он вступает в должность заместителя руководителя АО «КРЭТ» (Концерн радиоэлектронные технологии – Ред.), — отметили в пресс-службе.

В настоящее время обязанности генерального директора исполняет первый заместитель Борис Виноградов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Исполнять обязанности главврача поликлиники №2 будет Марина Панина

Предыдущий руководитель медучреждения Олег Нагибин уволился, опасаясь, что после 10 лет работы может начаться его деградация как управленца (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU