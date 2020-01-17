2020-01-17T13:59:47+03:00
Общество

Минздрав: Таблица с ошибками в поликлинике №14 не висит. Это рабочий момент

В ведомстве прокомментировали фотографию навигационной таблицы на стене медицинского учреждения
Яков РЫКОВ
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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Навигационная таблица с ошибками в трех словах на стене холла поликлиники №14 не висит, сообщает «АиФ-Рязань» со ссылкой на министерство здравоохранения. Однако, по информации пресс-службы, на фото, действительно, запечатлен холл этого лечебного учреждения.

— Администрация поликлиники сейчас обсуждает вопрос удобного размещения навигации для пациентов. После ремонта, как и во всех поликлиниках, здесь появится навигация. Изготовлено несколько рабочих макетов для уточнения размеров, схем расположения навигационных знаков, цвета и надписей, — отметили в пресс-служба минздрава. — Сейчас макеты примеряют на территории медучреждения с учетом необходимых доработок. Видимо, посетитель поликлиники сфотографировал этот рабочий момент. Типографии-изготовителю макетов уже передали все замечания по доработкам, в том числе и по правильному написанию наименований кабинетов.

Напомним, фотография навигационной таблицы появилась в соцсетях от анонимного подписчика утром 17 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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