Официальных мест для крещенских купаний в Рязанской области будет 22
В ночь на 19 января в 22 местах Рязанской области во время крещенских купаний будут дежурить оперативные службы, в том числе сотрудники МЧС, медики и полицейские. Оборудуют иордани на водоемах в 12 районах и на Ореховом озере в Рязани.
Региональное ГУ МЧС предостерегает от купания в необорудованных местах и в состоянии опьянения, призывает не задерживаться в ледяной воде либо вовсе отказаться от обряда при наличии противопоказаний: почечных, сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного артериального давления, сахарного диабета. Кроме того, крайне не рекомендуют подвергать организм такому стрессу беременным женщинам.
Итак, где предлагают окунуться в крещенскую купель:
Клепиковский район
- деревня Калдево, река Пра.
Пителинский район
- село Потапьево, река Пет.
Пронский район
- город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
- село Тырново, пруд Радбиж.
Михайловский район
- город Михайлов, река Проня;
- поселок Октябрьский, река Проня;
- поселок Королевка, пруд.
Город Рязань
- озеро Ореховое.
Рязанский район
- пруд в поселке Кедровый Рожок;
- село Вышгород, озеро Отока;
- село Агро-Пустынь, река Старица;
- село Агро-Пустынь, река Старица (район старой переправы);
- Полянское сельское поселение, пруд на базе отдыха «Фазонда».
Ряжский район
- город Ряжск, река Хупта.
Спасский район
- город Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон, территория пристани;
- село Лакаш, озеро Лакашинское;
- село Троица, река Тысья;
- село Ижевское, озеро Ижевское.
Старожиловский район
- село Истье, улица Садовая, пруд;
- село Киселево, пруд;
- поселок Старожилово, улица Толстого, река Истья.
Скопинский район
- село Пупки, пруд.
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ИСТОЧНИК KP.RU