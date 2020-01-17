Официальных мест для крещенских купаний в Рязанской области будет 22

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:21:14+03:00

МЧС предостерегает от погружения в ледяную воду в необорудованных местах и при наличии противопоказаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ночь на 19 января в 22 местах Рязанской области во время крещенских купаний будут дежурить оперативные службы, в том числе сотрудники МЧС, медики и полицейские. Оборудуют иордани на водоемах в 12 районах и на Ореховом озере в Рязани.

Региональное ГУ МЧС предостерегает от купания в необорудованных местах и в состоянии опьянения, призывает не задерживаться в ледяной воде либо вовсе отказаться от обряда при наличии противопоказаний: почечных, сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного артериального давления, сахарного диабета. Кроме того, крайне не рекомендуют подвергать организм такому стрессу беременным женщинам.

Итак, где предлагают окунуться в крещенскую купель:

Клепиковский район

- деревня Калдево, река Пра.

Пителинский район

- село Потапьево, река Пет.

Пронский район

- город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;

- село Тырново, пруд Радбиж.

Михайловский район

- город Михайлов, река Проня;

- поселок Октябрьский, река Проня;

- поселок Королевка, пруд.

Город Рязань

- озеро Ореховое.

Рязанский район

- пруд в поселке Кедровый Рожок;

- село Вышгород, озеро Отока;

- село Агро-Пустынь, река Старица;

- село Агро-Пустынь, река Старица (район старой переправы);

- Полянское сельское поселение, пруд на базе отдыха «Фазонда».

Ряжский район

- город Ряжск, река Хупта.

Спасский район

- город Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон, территория пристани;

- село Лакаш, озеро Лакашинское;

- село Троица, река Тысья;

- село Ижевское, озеро Ижевское.

Старожиловский район

- село Истье, улица Садовая, пруд;

- село Киселево, пруд;

- поселок Старожилово, улица Толстого, река Истья.

Скопинский район

- село Пупки, пруд.

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ИСТОЧНИК KP.RU