Хулиганы, сломавшие детскую коляску многодетной матери, извинились
Двое хулиганов, сломавших в Шацке детскую коляску многодетной матери, извинились. Сначала пришел один парень с мамой, следом другой. Один из них принес пирог и фрукты для ребенка.
Произошло это 10 января, в день рождения младшего ребенка, который по вине подростков был лишен прогулок.
Тем не менее коляску многодетная семья восстановила сама. Материалы по этому делу рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении двух подростков 16 и 17 -летнего возраста составили административный протокол. Решение по поводу 15-летнего вынесет комиссия, сообщает издательство «Пресса».
Напомним, подростки сломали коляску в новогодние праздники и сами же опубликовали видео, которое разошлось по социальным сетям (читать подробнее и смотреть видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU