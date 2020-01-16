2020-01-16T23:47:32+03:00
Общество

На рязанские дороги выйдут еще 82 новых маршрутки

Автобусы среднего класса будут обсуживать пассажиров на десяти маршрутах
Яков РЫКОВ
Поделиться:
На рязанские дороги выйдут еще 82 новых маршрутки.На рязанские дороги выйдут еще 82 новых маршрутки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

До конца 2020 года в Рязань поступят еще 82 автобуса среднего класса, сообщает городская администрация. Работать они будут на десяти коммерческих маршрутах областного центра.

В будущем власти собираются и дальше поэтапно переводить все маршрутные такси на автобусы повышенной вместительности – до 70 человек. Эти меры чиновники уже закрепили в нормативных правовых актах ведомства.

Напомним, ранее горадминистрация, наконец, прокомментировала отмену льгот в ряде маршруток Рязани. По мнению чиновников, деньги, выплачиваемые перевозчикам за студентов, пенсионеров и пр., не идут на развитие этого бизнеса (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязань прибыли троллейбусы-гармошки из Москвы

Доставлены четыре такие машины и еще одна двухосная (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На рязанские дороги выйдут еще 82 новых маршрутки
Инфраструктуру для аэропорта под Рязанью создадут в 2021 году
В Рязани на перекрестке Touareg снес светофор, пропуская нарушителя ПДД
Елена Сорокина отмечает юбилей в Ессентуках
В Рязанской области задержали мужчину, воровавшего топливо из нефтепровода
Водителя, игравшего в смартфоне за рулем рязанского автобуса, уволили
Зарезав брата ножом в спину, рязанка заявила, что это суицид
Испугавшись криков, рязанский насильник убежал от жертвы
Николай Любимов ожидает, что новое Правительство РФ сформируют по новой схеме
«Зеленый сад» дарит подарки и разыгрывает новые призы, определив победителей прошлогодней акции
Мошенничество в рязанском детсаду №20: суд удовлетворил иск прокурора
Полицейские задержали рязанца, проработавшего наркокурьером несколько дней
Рязанец, убивший женщину одним ударом в селезенку, предстанет перед судом
Стоимость строительства Южного обхода Рязани снизилась на 10 млрд рублей
Приставы незаконно забрали деньги у рязанской пенсионерки
Туристку из Рязани и ее мужа выпустили из чилийской тюрьмы
По застройке территории у вокзала Рязань-1 вновь назначены публичные слушания
На независимую экспертизу воздуха в Рязани собрали 170 тысяч рублей
В Рязани расследовали дело об убийстве в психбольнице
Опубликовано видео ДТП с переворотом полицейской «Газели» в центре Рязани