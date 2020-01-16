На рязанские дороги выйдут еще 82 новых маршрутки

16 Янв. 2020 2020-01-16T23:47:32+03:00

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До конца 2020 года в Рязань поступят еще 82 автобуса среднего класса, сообщает городская администрация. Работать они будут на десяти коммерческих маршрутах областного центра.

В будущем власти собираются и дальше поэтапно переводить все маршрутные такси на автобусы повышенной вместительности – до 70 человек. Эти меры чиновники уже закрепили в нормативных правовых актах ведомства.

Напомним, ранее горадминистрация, наконец, прокомментировала отмену льгот в ряде маршруток Рязани. По мнению чиновников, деньги, выплачиваемые перевозчикам за студентов, пенсионеров и пр., не идут на развитие этого бизнеса (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU