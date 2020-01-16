На независимую экспертизу воздуха в Рязани собрали 170 тысяч рублей
На независимую экологическую экспертизу воздуха в Рязани собрали 168 тысяч рублей, сообщается в группе «Дышим чистым».
Напомним, о сборе денег активисты объявили в сентябре прошлого года. Запланировано как минимум две экспертизы по промышленным объектам, которые, по мнению жителей, наносят максимальный вред здоровью людей и окружающей среде.
В рамках этих экспертиз планируется отбор проб и образцов воздуха и почвы.
Таким образом активисты хотят выявить конкретные химические вещества в атмосферном воздухе и почве, определить их концентрации; определить источники выбросов, а именно конкретных промышленных предприятий, расположенных в черте Рязани.
Окончательное техническое задание для проведения исследований сформулируют уже в процессе заключения договора с экспертной организацией, после согласования коммерческого предложения на выполнение работ.
К настоящему времени осталось собрать более 180 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU