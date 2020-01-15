Здание рязанской швейной фабрики исключили из списка ОКН

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:02:50+03:00

Эксперты решили, что строение не обладает ценностью и предметом охраны

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Здание швейной фабрики на улице Фурманова в Рязани исключили из списка выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ инспекции по охране ОКН подписал ее руководитель Денис Зайцев 15 января.

Эксперты решили, что комплекс зданий, построенных в 1958, 1978 и в 1990-х годах, не обладает ценностью и предметом охраны. Историческое здание фабрики является ничем иным, как типичным примером промышленной застройки 1950-1960 годов, не представляющим никакой художественной ценности.

Этим же приказом вынесен отказ инициаторам внесения комплекса зданий в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU