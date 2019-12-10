Опубликован приказ рязанской инспекции ОКН двухлетней давности о «Дворце пионеров»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-10T17:53:00+03:00

10 декабря стало известно, что еще в августе 2017 года нынешний Дворец детского творчества включен в госреестр объектов культурного наследия

Изменить размер текста: A A

Здание рязанского Дворца детского творчества (улица Есенина, 46) внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Соответствующий приказ Инспекции ОКН опубликован 10 декабря – спустя два с лишним года после его появления на свет. Документ был подписан 7 августа 2017 года.

Здание 1957 года постройки признано объектом культурного наследия регионального значения «Дворец пионеров». Документом также утверждены границы здания.

Представление соответствующего приказа на публику считаем неслучайным. «Комсомолка» в свое время разбиралась в том, как сервитут на Садовой улице трансформировался в возможность проезда через территорию детского учреждения. При этом реакция общественности на это известие было резко негативным.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Более 500 детей побывали на елке главы администрации Рязани

Традиционный праздник, организованный муниципалитетом, прошел во Дворце детского творчества (ПОДРОБНОСТИ)

Рязанцев просят высказать свое мнение о благоустройстве городских объектов

Опрос завершится 24 сентября (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU