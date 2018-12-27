Более 500 детей побывали на елке главы администрации Рязани

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-27T11:27:08+03:00

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26 декабря в рязанском Дворце детского творчества прошла традиционная елка главы администрации Рязани. На праздник «Почта Деда Мороза» пригласили более 500 детей. Среди них победители олимпиад и творческих конкурсов, а также дети из малообеспеченных семей.

- Сегодняшний праздник не зря называется «Почта Деда Мороза» - уверен, если вы напишите письма зимнему волшебнику, в которых расскажете о своих самых заветных желаниях, в Новом году они обязательно исполнятся, - цитирует и.о. главы администрации областного центра Сергея Каробасова пресс-служба ведомства.

Глава муниципалитета встретился также с воспитанниками кружков и секций ДДТ и посмотрел организованное юными артистами представление. Вся пришедшая на праздник детвора получила сладкие подарки.