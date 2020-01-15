Рязанское Управление Росгвардии наградило лучших журналистов
14 января Управление Росгвардии по Рязанской области объявило и наградило победителей регионального этапа конкурса средств массовой информации «Росгвардия. Актуально». Церемония прошла в конференц-зале библиотеки имени Есенина. Собравшихся приветствовал начальник управления Виктор Лачев:
- Поздравляю вас с профессиональным праздником, благодарю за активное участие в конкурсе «Росгвардия. Актуально». Желаю успехов, увеличения аудитории и интересных новостей. Спасибо за то, что работаете с нами.
Пожалуй, главным реализованным проектом Росгвардии и рязанских журналистов стало «Специальное задание», в рамках которого представители СМИ на несколько дней погрузились в «суровые будни» армейской жизни. Награду за этот проект получила Александра Тиняева и телекомпания «Край Рязанский». Также дипломами победителей и благодарностями были отмечены телекомпания «Город», газеты «Панорама города», «Рязанские ведомости», «Аргументы и Факты», порталы 62info и RZN.info. Не обошли Росгвардейцы своим вниманием и работу «Комсомольской правды».
Кстати, награды получили не только журналисты, но и работники Рогсвардии активно участвовавшие в подготовке информации о деятельности своих подразделений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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