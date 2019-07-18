В Рязани назвали имена журналистов, выполнивших «Специальное задание»

18 Июль 22:12 2019-07-18T22:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершился совместный телепроект канала ТКР и регионального отделения Росгвардии «Специальное задание». На протяжении полутора месяцев журналисты рязанских СМИ собирали и разбирали автоматы, бегали с оружием по полосе препятствий, оказывали экстренную медицинскую помощь и стреляли по мишеням. На каждом из этапов команду покидал один из участников

В четверг, 18 июля, телеканал назвал имена победителей.

В зрительском голосовании победил студент отделения журналистики РГУ им. С.А. Есенина, внештатный корреспондент сайта 7info Николай Трубин.

В личном зачете победу отпраздновал коммерческий директор издательства «Пресса», капитан запаса ВДВ Алексей Федоров.

В командном зачете (состав команды определялся жребием) не было равных команде в синих футболках в составе Екатерины Малашиной («Аргументы и факты»), Александра Брусененко (62info), Виктора Захарова («Рязанские ведомости»), Евгения Баранцева («Комсомольская правда») и Алексея Жеглова (7info).

Проект, автором которого стала сотрудница пресс-службы Росгвардии Лидия Родина, получил самую позитивную оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU